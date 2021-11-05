Общество

Делегация специалистов Росздравнадзора и Минздрава РФ прибыла в Псковскую область

Делегация руководства Росздравнадзора и специалистов федеральных учреждений Министерства здравоохранения РФ прибыла для методической поддержки псковских медиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В состав делегации вошли: заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина Серегина, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов, а также главный научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Ольга Ходакова.

В Псковской инфекционной больнице специалисты осмотрели отделение реанимации, интенсивной терапии, обычное отделение, а также поработали с историями болезни с целью посмотреть, как ведется медицинская документация, оценить этапность оказания помощи и другие медицинские аспекты.

Прибывшая делегация также посетила и ряд других медицинских учреждений, ознакомилась с работой поликлинического звена, службы скорой помощи, городских, районных и межрайонных больниц в Острове и Печорах.

Псковским медработникам оказали всестороннюю методическую поддержку и дали рекомендации по организации работы.

Итоги посещения псковских медорганизаций обсудили на совещании в администрации Псковской области. В нем приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель руководителя Росздравнадзора Ирина Серегина, председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко, федеральные эксперты и руководители учреждений здравоохранения.

В первую очередь Ирина Серегина подчеркнула, что повышенное внимание должно быть именно амбулаторному звену. Эффективность лечения пациентов с COVID-19 в стационарных условиях, число тяжелых случаев напрямую зависит от того, насколько своевременно и качественно будет оказана помощь специалистами первичного звена, отметила она. В этой части заместитель руководителя Росздравнадзора позитивно отметила псковский опыт расширения охвата ПЦР-тестирования за счет заключения договора с коммерческой медицинской лабораторией.

Специалисты также дали ряд рекомендаций в части улучшения маршрутизации пациентов в медучреждениях, деятельности стационаров и работы службы скорой помощи, а также модернизации информационных технологий в поликлиниках и больницах.

Участники совещания рассмотрели и вопросы, связанные с массовой вакцинацией населения от коронавируса. Ирина Серегина положительно оценила организацию работы прививочных пунктов в торговых центрах и отметила качество и скорость обработки информации и занесения ее в единый реестр.

По итогам совещания первый заместитель губернатора поблагодарила федеральных экспертов за методическую и практическую поддержку, отметив, что наблюдения и замечания делегатов будут в оперативном порядке проработаны профильным региональным комитетом.

В пресс-службе также напомнили, что ранее президент России поставил задачу Минздраву оказать профессиональное содействие регионам в стабилизации эпидемиологической ситуации.