Общество

Почти 300 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

290 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за минувшие сутки. С начала пандемии в регионе подтвердили 59 464 случая, сообщается в официальном телеграм-канал области.

Всего в регионе выздоровели 51 100 пациентов, из них за сутки – 306. Умерли от болезни в области за все время 936 человек.

На данный момент в Псковской области провели 616 096 исследований на коронавирус, из них 2 375 – за прошедшие сутки.

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