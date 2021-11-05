Почти 300 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

290 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за минувшие сутки. С начала пандемии в регионе подтвердили 59 464 случая, сообщается в официальном телеграм-канал области.
Всего в регионе выздоровели 51 100 пациентов, из них за сутки – 306. Умерли от болезни в области за все время 936 человек.
На данный момент в Псковской области провели 616 096 исследований на коронавирус, из них 2 375 – за прошедшие сутки.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 20052
- Великие Луки – 9740
- Бежаницкий район – 620
- Великолукский район – 1549
- Гдовский район – 962
- Дедовичский район – 1507
- Дновский район – 404
- Красногородский район – 617
- Куньинский район – 541
- Локнянский район – 409
- Невельский район – 2457
- Новоржевский район – 757
- Новосокольнический район – 1620
- Опочецкий район – 1730
- Островский район – 2624
- Палкинский район – 562
- Печорский район – 1243
- Плюсский район – 1028
- Порховский район – 1759
- Псковский район – 4889
- Пустошкинский район – 589
- Пушкиногорский район – 695
- Пыталовский район – 623
- Себежский район – 1204
- Стругокрасненский район – 853
- Усвятский район – 384
- Иногородние (с 30 декабря 2020 года) - 46