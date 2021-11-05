Общество

Псковская полиция предупредила о наказании за покупку поддельных COVID-сертификатов

Об уголовной ответственности за продажу и покупку поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса предупредили жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления УМВД.

Кроме того, ответственность грозит и за поддельные справки с результатами тестов ПЦР и справок о медицинском отводе от прививок.

Наказание предусмотрено не только для продавцов, но и для покупателей таких документов.

«За изготовление и продажу поддельных документов предусмотрена статья 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание за подделку и сбыт — до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа — до одного года лишения свободы», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в ведомстве отметили, что сейчас принимаются все необходимые меры, направленные на пресечение фактов организации, изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации.