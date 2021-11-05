Общество

Михаил Ведерников поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил военных разведчиком с профессиональным праздником 5 ноября. Пост на эту тему появился на личной странице главы региона в Instagram.

«Поздравляю с Днем военного разведчика всех, кто связал свою жизнь с этой непростой, рискованной, но благородной профессией. Рискуя жизнью, вы противостоите терроризму и экстремизму, выполняете самые сложные задачи», - сказал губернатор.

Он пожелал военным успешной службы на благо Отечества. «Гордимся вами!» - заключил Михаил Ведерников.