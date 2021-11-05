Общество

Дмитрий Михайлов: Мы не остановим работу в социальных сетях

Секретарь псковского обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в областном Собрании Дмитрий Михайлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил о том, что региональное отделение партии продолжит работу в социальных сетях.

«Мы попробовали, посмотрели, проанализировали. Мне в социальные сети практически каждый день приходят слова поддержки продолжать работу, либо какие-то наказы или проблемы от избирателей. Социальная сеть "ВКонтакте" ускоряет взаимодействие и обратную связь с избирателем, поэтому мы не остановим работу в соцсетях», - отметил Дмитрий Михайлов.

Гость студии отметил, что партия, возможно, переформатирует работу в социальных сетях и добавит больше помощников, которые будут работать в этом направлении.