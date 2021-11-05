Общество

В Петербурге решили не продлевать нерабочие дни

С 8 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге начнется стандартная рабочая неделя. Власти города приняли решение не продлевать нерабочие дни. Об этом сообщает «Российская газета».

При этом сохраняется ряд ограничительных мер. В частности, заведения общественного питания, кинотеатры, концертные залы и прочие организации исполнительских искусств, ледовые катки, зоопарки, аквапарки, океанариумы будут работать до 23.00. Такое же временное ограничение касается культурных, физкультурных, конгрессно-выставочных и других мероприятий. Их организаторам также необходимо следить за соблюдением предписанных ранее требований, в том числе по количеству участников.

Так, посетители могут обслуживаться только по предъявлению QR-кода. Количество участников массовых мероприятий, которые не требуют согласования, составляет 40 человек.

Кроме того, с 15 ноября без QR-кода нельзя будет посещать спортзалы, бассейны, фитнес-центры, развлекательные заведения, а также присутствовать на церемонии регистрации брака.

С 1 декабря QR-код будет обязателен к предъявлению при посещении большинства заведений общепита и магазинов (кроме аптек, АЗС, магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости).