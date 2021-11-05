Общество

В Гдовском районе начали строить новый мост через реку Еглинка

Начались работы по строительству нового моста через реку Еглинка в Гдовском районе. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

Фото здесь и далее: районная газета «Гдовская заря»

Мост через реку эксплуатировать стало невозможно в январе этого года после того, как рухнули деревянные опоры, отметили в сообщении.

По многочисленным просьбам местных жителей было принято решение капитально отремонтировать мост, а по большому счету — построить новый.

2 миллиона рублей выделили из районного бюджета на проектно-сметную документацию. Само строительство оценили в 50 миллионов рублей, которые выделили из областного бюджета.

На сегодняшний день выполнены работы по расчистке территории строительства от кустарника, отсыпке подъездов к временному мосту и подготовке технологических площадок для работы спецтехники.

Деревянный мост, ранее соединявший населенные пункты Безьва и Жеребятино, полностью демонтировали, на его месте построят пятипролетный железобетонный мост общей протяженностью 38,3 метра.

Также на участке ремонта установят новое ограждение безопасности проезда, систему локальных очистных сооружений, комплекс наружного освещения, а также комплекс мер по укреплению русла в районе моста.



Завершить работы планируют к ноябрю 2022 года.

Напомним, обращение депутата Псковского областного Собрания Владимира Яникова о выделении средств для развития Гдовского района рассмотрела согласительная комиссия по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на втором заседании 9 декабря 2020 года.