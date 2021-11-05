Общество

Россияне стали чаще покупать шашлык на фоне локдауна

На фоне локдауна россияне стали чаще покупать шашлык. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Чек Индекс».

Фото: Pixabay

«В топе продаж – шашлык из свинины и курицы. Высокий сезон продаж такой продукции наблюдался в период после объявления нерабочих дней, в том числе в несетевых магазинах, что говорит о росте спроса на такую продукцию со стороны дачников и горожан, уехавших за пределы городов. Похожая ситуация, но с более выразительной динамикой, наблюдалась в период первого этапа пандемии весной 2020 года», - рассказали аналитики.

По их данным, средний чек покупки готовых наборов либо порции мяса для шашлыка составил 356 рублей. Это на 23% выше, чем в прошлом году. Объем продаж за октябрь также на 23% превысил прошлогодний уровень. По шампурам в комплекте средний чек - 642 рубля (на 31% выше, чем год назад). Продажи выше прошлогоднего уровня на 21%.

Средний чек по мангалу - 860 рублей. Это на 12% ниже, чем в прошлом году, а вот объем продаж на 23% выше прошлогоднего. По древесному углю средний чек покупки составил 273 рубля - это на 23% выше, чем в прошлом году. Объем продаж за октябрь обогнал прошлогодний уровень на 15%.

Аналитики подсчитали, что средний чек затрат на такой «шашлычный набор» превысил 2,1 тысячи рублей.