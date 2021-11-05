Общество

Обязательные работы получила алиментщица из Локнянского района

Обязательные работы назначили алиментщице из Локнянского района за долги по выплатам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Установлено, что женщина не платила средства на содержание сына и дочки. Мать задолжала по алиментам 300 тысяч рублей.

Несмотря на запреты и ограничения со стороны судебных приставов, платить должница так и не стала. Тогда гражданку доставили в отделение приставов и в принудительном порядке составили на нее протокол об административном правонарушении.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде обязательных работы сроком на 50 часов.

Если алиментщица не поменяет свое отношение к детям и не начнет платить, ей будет грозить уголовная ответственность.