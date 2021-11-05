Общество

Назван основной способ кражи денег у клиентов российских банков

В настоящее время одним из основных способов кражи денег у клиентов российских банков является фишинг. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артем Казанцев.

Специалист объяснил, что злоумышленник присылает СМС-сообщения от имени банка с просьбой перейти по уязвной ссылке, убеждая таким образом жертву скачать вредоносное ПО для реализации или сообщить данные для вывода средств.

Артем Казанцев назвал несколько способов защиты от мошенников. Он посоветовал скачивать приложения из доверенных источников, остерегаться фишинговых электронных писем от мошенников, использовать более сложные комбинации паролей, включить двухфакторную аутентификацию, настроить оповещения для мониторинга мошеннической деятельности. Также контакт со службой поддержки банка, специалисты которой знакомят пользователей с функциями безопасности приложения, а также сообщат о проблемах угроз.

Кроме того, существует экспертная возможность по предоставлению финансовой и прочей конфиденциальной информации по каналу, которые могут быть перехвачены злоумышленниками. Если третьи лица все-таки получили доступ к банковским данным, следует срочно связаться с банком и заблокировать карту.