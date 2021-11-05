Назван основной способ кражи денег у клиентов российских банков

В настоящее время одним из основных способов кражи денег у клиентов российских банков является фишинг. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артем Казанцев.
Специалист объяснил, что злоумышленник присылает СМС-сообщения от имени банка с просьбой перейти по уязвной ссылке, убеждая таким образом жертву скачать вредоносное ПО для реализации или сообщить данные для вывода средств.
Артем Казанцев назвал несколько способов защиты от мошенников. Он посоветовал скачивать приложения из доверенных источников, остерегаться фишинговых электронных писем от мошенников, использовать более сложные комбинации паролей, включить двухфакторную аутентификацию, настроить оповещения для мониторинга мошеннической деятельности. Также контакт со службой поддержки банка, специалисты которой знакомят пользователей с функциями безопасности приложения, а также сообщат о проблемах угроз.
Кроме того, существует экспертная возможность по предоставлению финансовой и прочей конфиденциальной информации по каналу, которые могут быть перехвачены злоумышленниками. Если третьи лица все-таки получили доступ к банковским данным, следует срочно связаться с банком и заблокировать карту.
Как отмечает «Лента.ру», ранее управляющий RTM Group Евгений Царев предупредил россиян, что уже в 2022 году начнутся массовые кражи цифровых личностей россиян, в особенности, сведения из их личных и финансовых документов. Он добавил, что угроза станет актуальной для всех жителей России трудоспособного возраста. Интерес именно к финансовым документам, по его мнению, побуждает киберпреступников совершенствовать методы работы.