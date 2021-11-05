Общество

Что делать при обнаружении подозрительных предметов, напомнили в псковской полиции

УМВД России по Псковской области напоминает об алгоритме действий при обнаружении объектов, вызывающих подозрение. Соответствующие рекомендации размещены в субботу, 6 ноября, на сайте ведомства.

«В области и соседних регионах нередко отмечаются случаи обнаружения гражданами сомнительных объектов, которые могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами. Нередко на территории области люди находят снаряды, мины, гранаты, оставшиеся в земле еще со времен Великой Отечественной войны. Неосторожное обращение с ними может привести к самым серьезным последствиям.

Различные неопознанные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях, местах массового пребывания и отдыха граждан.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, обратитесь к пассажирам, находящимся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог её оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю или кондуктору.

Если вы заметили подозрительный предмет на лестничной клетке подъезда жилого дома, опросите соседей. Возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите в полицию.

Если вы обнаружили подозрительный объект в учреждениях, немедленно проинформируйте об этом его администрацию, либо дежурного.

Во всех перечисленных случаях:

- ни в коем случае не вскрывайте и не передвигайте находку;

- постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь;

- в случае отсутствия хозяина, незамедлительно сообщите об этом в полицию;

- предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите их покинуть прилегающую территорию;

- дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.

Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств террористами нередко используются сумки, пакеты, свёртки, коробки и даже детские игрушки.

Уважаемые родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей! Объясните им, что любой неизвестный предмет, найденный на улице, во дворе, в лесу или на берегу водоема, может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья. И главное - не предпринимайте самостоятельно никаких действий с найденными объектами», - порекомендовали в полиции.