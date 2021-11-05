Общество

Количество жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 940 человек

За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции умерли еще четверо. Как сообщает официальный канал по ситуации с COVID-19, общее число жертв за время пандемии составляет в Псковской области 940 человек.

На данный момент проведено исследований – 618079 (+1983 за сутки). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 59756(+292). Выздоровело – 51403 (+303).

Статистика по муниципальным образованиям: Псков – 20152, Великие Луки – 9779, Бежаницкий район – 623, Великолукский район – 1560, Гдовский район – 967, Дедовичский район – 1525, Дновский район – 406, Красногородский район – 618, Куньинский район – 542, Локнянский район – 409, Невельский район – 2458, Новоржевский район – 757, Новосокольнический район – 1636, Опочецкий район – 1732, Островский район – 2636, Палкинский район – 566, Печорский район – 1248, Плюсский район – 1028, Порховский район – 1763, Псковский район – 4928, Пустошкинский район – 589, Пушкиногорский район – 699, Пыталовский район – 629, Себежский район – 1221, Струго-Красненский район – 85, Усвятский район – 384. Иногородние (с 30.12.2020) — 46.