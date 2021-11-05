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Общество

Россияне смогут получить бесплатно второе высшее образование в области искусств

06.11.2021 15:51|ПсковКомментариев: 0

Россияне со следующего учебного года смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств, порядок приема, перечень вузов и специальностей утвердил премьер РФ Михаил Мишустин, сообщает в субботу «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Отмечается, что получить бесплатно еще одно высшее образование можно будет в десяти ведущих профильных вузах.

В их числе: Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства - ГИТИС, Театральный институт имени Б. Щукина, Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, Школа-студия МХАТ, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, Литературный институт имени А.М. Горького.

Как рассказали в кабмине, в перечень специальностей, которые можно будет освоить за счет бюджетных средств, вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

Отмечается также, что отбор абитуриентов на бесплатное второе высшее образование будет проходить на конкурсной основе.

Претендентам не придется сдавать ЕГЭ, но придется пройти творческие и профессиональные испытания, а также собеседование. По результатам экзаменов соискатели, набравшие наибольшее количество баллов, будут зачислены на бесплатные места в рамках установленных контрольных цифр приема на бюджетное обучение, сообщили в правительстве.

По его данным, решение правительства не скажется на абитуриентах, желающих бесплатно получить первое высшее образование в области искусств, так как количество бюджетных мест по творческим специальностям уже увеличено государством. Кроме того, отбор претендентов, имеющих высшее образование, будет проводиться отдельно от абитуриентов, поступающих в вузы впервые.

Ранее в России бесплатно можно было получить только одно высшее образование.

В июне 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина был разработан и принят закон, которым предусмотрено право на получение второго высшего бесплатного образования по творческим специальностям. Постановление правительства обеспечит реализацию этого закона.

Источник: Псковская Лента Новостей
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