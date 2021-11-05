Псковский губернатор объяснил, почему принято решение не продлевать режим нерабочих дней

8 ноября в Псковской области заканчивается режим нерабочих дней. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«Две недели мы жили в условиях серьезных ограничений. На паузу была поставлена деятельность образовательных учреждений, школ и детских садов, а также работа культурных и досуговых учреждений. Многие организации и предприятия ушли на выходные или удаленку», - напомнил глава региона.
По его словам, эти вынужденные меры дали свои результаты.
«Поэтому принято решение не продлевать режим нерабочих дней. Школы, детские сады, учреждения допобразования вернутся к обычному режиму работы, конечно, при строгом соблюдении всех действующих ограничений», - сообщил губернатор и поблагодарил всех, кто ответственно отнесся ко всем требованиям и способствовал улучшению эпидситуации в регионе.
Кроме того, он напомнил основные ограничения, которые остаются в Псковской области.
Во-первых, это система QR-кодов. Совершеннолетние граждане без предъявления документа о завершённой вакцинации (либо документа о перенесенном #COVID19 в течении шести предыдущих месяцев) не смогут посещать объекты общепита, аквапарк, бассейны, фитнес-центры, культурные мероприятия, музеи, библиотеки и иные досуговые развлекательные организации.
Во-вторых, заселение в гостиницы осуществляется при наличии документов о завершённой вакцинации (либо справки о перенесенном COVID-19 в течении шести предыдущих месяцев, либо отрицательного теста на ковид).
В-третьих, продолжается обязательная самоизоляция для неработающих граждан старше 60 лет, не привитых от коронавируса.
В-четвертых, несовершеннолетним без сопровождения взрослых запрещено посещать торговые центры.
В-пятых, сохраняется требование о 50% заполняемости кинозалов, площадок для проведения концертов, культурных и зрелищных мероприятий. Работа дискотек, танцплощадок, кальянных остается под запретом.
«Эпидобстановка остается крайне нестабильной. Прошу со всей ответственностью подойти к собственной безопасности, не забывать про маски и социальную дистанцию, вакцинироваться и ревакцинироваться. Сделаем всё, чтобы к Новому году снять максимум ограничений», - заключил губернатор.