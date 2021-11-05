Общество

Победителем видеовикторины от «Михайловского» стала жительница Петербурга

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» назвали единственного победителя конкурса, проведенного в рамках всероссийской акции «Ночь искусств», 4 ноября.

Напомним, что подписчикам и гостям официальной страницы музея в социальной сети ВКонтакте предложили вспомнить о популярной в русской дворянской среде забаве пушкинского времени — о «живых картинах». И разыграли четыре микро-спектакля по сюжетам не самых известных, но чрезвычайно выразительных жанровых полотен конца XIX — начала ХХ столетия, полостью воссоздав и сохранив «мизансцену», запечатленную на картине. Первым трем эрудитам, узнавшим произведения Николая Пимоненко, Ивана Куликова, Михаила Игнатьева и Василия Максимова, был обещан приз — бесплатные билеты на посещение дома-музея А.С. Пушкина в музее-усадьбе «Михайловское».

В музее рассказали, что дать правильные ответы на все четыре задания удалось единственному участнику это необычной викторины.

Победителем стала петербурженка Елена Алемаскина (Шульц), работник АО «Атомэнергопроект».

Напомним, что в своих социальных сетях музей часто проводит разного рода интеллектуальные конкурсы и испытания для знатоков искусства. Так, например, в эти дни все желающие могут участвовать в интеллектуальной игре «Пушкин. Вокруг да около». Среди заданий — фото-загадки со скрытыми от зрителей музейными предметами и объектами, подборки ложных и истинных утверждений («Правда или ложь?») и многое другое, вплоть до предложения проиллюстрировать фотографиями строки из «Евгения Онегина», центральные, так называемые «деревенские главы» поэт писал именно здесь, в Михайловском.