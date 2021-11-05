Общество

В Минздраве заявили о скором завершении экспертизы детской вакцины от COVID-19

Экспертиза детской вакцины от коронавируса на базе российского «Спутника V» близка к завершению. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область, сообщает ТАСС. По словам главы ведомства, очень важно защитить от вируса маленьких детей.

Министр добавил, что в России растет детская заболеваемость коронавирусом — сейчас под наблюдением врачей находятся более трех тысяч несовершеннолетних пациентов с COVID-19 в Рязанской области.

Кроме того, Мурашко рассказал о поставках дополнительных объемов «Спутника Лайт» — они начнутся с 8 ноября. Он подчеркнул, что власти видят высокую востребованность препарата.

Смотрите также Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей

Как отмечает «Лента.ру», ранее инфекционист Малышев раскрыл особенность детской вакцины от COVID-19. По его словам, в препарате для несовершеннолетних количество антигена будет меньше, чем во взрослой вакцине, при этом прививка сохранит свои защитные функции. Также ниже станет реактогенность препарата — его свойство вызывать побочные эффект, подчеркнул специалист.