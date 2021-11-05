Общество

Доктор Мясников рассказал о смертельном вреде обезболивающих

Употребление нестероидных телеведущих обезболивающих препаратов может таить смертельную опасность, заяведущий и врач Александр Мясников. Он об одном случае его знакомый умер из-за злоупотребления такими препаратами. Сам Мясников считает, что такие лекарства могут быть либо «друзьями», либо «врагами». Но чаще они выступают как «враги», передает «МК».

Мясников, что некоторые россияне, как только у них что-то заболит, бегут в аптеку и покупают обезболивающие. «А дальше начинаются проблемы, потому что что вредных воздействий таков, как, наверное, ни у одного спектра», - врач. Одним из последствий бесконтрольного приема обезболивающего является язва желудка. Поэтому обезболивающие надо принимать препараты, которые защищают слизистую желудка.

Кроме того, россияне часто принимают обезболивающие средства. «Заболел сустав, выпили - прошло. Не пьем. Опять заболел, выпили - прошло », - отметил Мясников. По его словам, нужно принимать препарат два-пять дней, но не более двух недель, при этом совместно с препаратами, которые защищают желудок. Причем нестероидные средства надо употреблять с минимальными дозами, если не помогает - увеличивать их, а если и поле этого нет эффекта, то менять препарат на другой. А все потому, что противовоспалительные средства на всех по-разному.