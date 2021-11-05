Общество

В Роспотребнадзоре объяснили отрицательный тест при COVID-19 сроком болезни

Вероятность обнаружить COVID-19 при тестировании снижается на четвертый-пятый день болезни, поэтому иногда у пациента есть все симптомы болезни, но тест показывает отрицательный результат, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

«После четвертого-пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат», - цитирует профессора РИА Новости.

Также Пшеничная заявила, что у коронавируса нет специфических симптомов, присущих только ему, поэтому поставить точный диагноз без лабораторного тестирования невозможно. Как она пояснила, если есть респираторные симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры, то человек может заподозрить у себя коронавирус, особенно если несколько дней назад контактировал с больным. Однако, чтобы поставить диагноз, необходимо лабораторное тестирование, так как это может быть и грипп, и ОРВИ, уточнила эксперт.

Заместитель директора ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова ранее отмечала, что заболевшие коронавирусом пациенты, которые ранее были привиты, могут выделять вирус, но количество возбудителя и время выделения намного меньше, чем у непривитых, поэтому риск заразиться от вакцинированного намного меньше.