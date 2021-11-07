Общество

Как вернуть обоняние и остановить выпадение волос после COVID-19, рассказали псковичам

Как восстановить обоняние после COVID-19, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. Ответ на соответствующий вопрос она дала в своем инстаграм-аккаунте.

По словам врача, очень хороший результат дают обонятельные тренировки с эфирными маслами и назальные ГК (тафен, назонекс).

«После ковида у бабули, ей 81 год, нет аппетита, и мясо имеет тухлый вкус и запах. Что делать?» - уточнила подписчица.

«Не переживайте, процесс обратим. Начинайте обонятельные тренировки», - посоветовала Анастасия Повторейко.

«После ковида выпадают волосы, что делать?» - последовал еще один вопрос от переболевшего.

«Набраться терпения и не паниковать. Процесс полностью обратим. Нужно время. Хорошие результаты дают дарсонваль и мезотерапия», - ответила врач.