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Общество

В псковской инфекционке ответили на вопрос о приеме антибиотиков при COVID-19

07.11.2021 12:22|ПсковКомментариев: 0

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко ответила на вопрос о необходимости приема антибиотиков пациентами с COVID-19. Свое профессиональное мнение она высказала в инстаграм-аккаунте.

«Не принимать, если нет доказанного присоединения бактериальной инфекции», - рекомендовала врач, отвечая на обращение подписчика. По ее словам, антибиотики могут ухудшить течение COVID-19.

Ранее врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников заявил об опасности бездумного применения антибиотиков. «Здесь все достаточно просто: при амбулаторном ковиде антибиотики назначать нельзя. На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут», - сказал он.

Теги: #медицина #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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