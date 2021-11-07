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Общество

Псковичей предупредили о риске стать жертвой карманников

07.11.2021 14:18|ПсковКомментариев: 1

Как не стать жертвой карманников, рассказали псковичам в областном УМВД. Как сообщили в ведомстве, чаще всего эти злоумышленники действуют парами.

В многолюдном месте (в общественном транспорте, на рынке, в очереди в магазине) один из них выбирает жертву, после чего начинает намеренно толкаться. Таким способом он отвлекает внимание пассажиров и запускает руку в чужие карман или сумку. Забирает оттуда все, что представляет ценность. Обычно это деньги или сотовый телефон. Затем злоумышленник передает «добычу» напарнику, после чего сразу же отходит от жертвы.

«Причем, внешне карманник, как правило, вовсе не похож на неухоженного и плохо одетого человека. Выуженные у рассеянных граждан деньги позволяют ему содержать себя в приличном виде. Если вам удалось "вычислить" подобного мастера ручных краж, вполне можете перейти в атаку: пристально разглядывайте его, дайте понять, что его намерения разгаданы. Без всякого сомнения, он не станет демонстрировать технику карманной кражи при свидетеле. Предупредите потенциальную жертву о том, что его сумка или рюкзак уже расстегнуты, предложите держать их так, чтобы они всегда были на виду. Можно, конечно, подвергнуть карманника публичному позору, обвинив его в попытке кражи. Но это только в том случае, если рука воришки находится в сумке жертвы», - рекомендовали в УМВД.

Чтобы исключить риск быть обворованным, псковичам советуют держать ценные вещи во внутренних карманах верхней одежды. «Если вам случается перевозить большую сумму денег, не держите купюры в одном месте. Немного денег оставьте в портмоне, остальные разложите по сумке так, чтобы они были не доступны посторонним», - добавили в ведомстве.

Находясь, к примеру, в общественном транспорте, нужно следовать простым правилам:

- постарайтесь не засыпать и не заглядываться в окно, если ваша сумка стоит на полу;

-  держите сумку так, чтобы она оставалась недоступной для не в меру любопытных попутчиков;

- не стойте около двери (больше всего карманных краж происходит именно в этом месте автобуса).

- выходя из автобуса, подождите, пока сойдет основная масса пассажиров или же, наоборот, выйдите первым. В любом случае избегайте давки, которая вору только на руку.

«Довольно часто жертвами карманников становятся те, кто носит бумажник в заднем кармане брюк, не закрывает сумку из-за того, что она переполнена свертками и пакетами. Воры-карманники рассчитывают, прежде всего, на ловкость своих рук, а также на вашу беспечность и безразличие окружающих людей. И поэтому будьте предельно осмотрительными сами и своевременно предупреждайте о грозящей опасности других граждан», - заключили в полиции.

Теги: #кража #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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