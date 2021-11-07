Общество

Псковские разведчики провели тренировку по освобождению заложников

На полигоне Завеличье в Псковской области личный состав разведывательного батальона Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения провел занятие по штурму здания боевыми двойками с поддержкой снайперских пар. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Фото: пресс-служба Минобороны

Специальная ударно-тактическая группа произвела штурм здания, уничтожила условного противника и освободила заложников с применением дымов и различных средств имитации.

«Штурм военнослужащие проводили в составе боевых двоек с прикрытием тыла. Группу внутри здания прикрывала снайперская пара по периметру здания (килл хауса). В ходе занятия по тактической стрельбе, производя зачистку килл хауса, военнослужащие, после подрыва гранаты, вели огонь из автоматов 5,45-мм автоматов АК-74М и пистолетов Ярыгина (ПЯ) из-за углов комнат, как с места, так и в движении, а также стрельбу навскидку, последовательно поражая 7 целей, и, действуя как единый механизм, осуществляли прикрытие друг друга при перезарядке и осмотре условного террориста», - рассказали в ведомстве.

Все поставленные задачи по освобождению заложников и ликвидации условного террориста были выполнены.