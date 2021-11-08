Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Концерт рок-группы «Ария»
«Справедливая Россия» возвращает деньги
топи печь правильно
доставка еды в пскове
псков лучший кофе
детские прививки польза или риск?
защити дачу от воров
морально сильные
выбор в пользу жизни
декодируем QR-реальность
Телефон прямого эфира 56-73-72
работа затылком
 
 
 
ещё Общество 08.11.2021 06:590 Более 52 тысяч псковичей смогли за время пандемии победить COVID-19 08.11.2021 08:001 Новый сертификат о вакцинации от COVID-19 вводят в России с 8 ноября 08.11.2021 07:190 Гинцбург рассказал о достаточном для защиты от «дельта»-штамма уровне антител 08.11.2021 06:590 Более 52 тысяч псковичей смогли за время пандемии победить COVID-19 07.11.2021 22:312 Псковские разведчики провели тренировку по освобождению заложников 07.11.2021 20:011 Сотрудники МЧС провели сегодня рейды во всех районах Псковской области
 
 
 
Самое популярное 06.11.2021 00:1910 Опубликованы фотографии с места ДТП с тремя погибшими в Псковском районе 06.11.2021 17:1930 Псковский губернатор объяснил, почему принято решение не продлевать режим нерабочих дней 06.11.2021 09:4813 Свежие данные по заболеваемости COVID-19 привел псковский губернатор 05.11.2021 23:385 Три человека погибли в ДТП под Псковом 07.11.2021 18:492 Пропавшие в октябре двое мужчин погибли в ДТП в Пустошкинском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Гинцбург рассказал о достаточном для защиты от «дельта»-штамма уровне антител

08.11.2021 07:19|ПсковКомментариев: 0

Центр имени Н. Ф. Гамалеи провел исследование совместно с департаментом здравоохранения Москвы, которое позволило определить, каков защитный уровень антител для защиты от коронавируса. Об этом рассказал академик РАН, директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. 

«Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищает от "Дельты" полностью. Если меньше, то нужно вакцинироваться "Спутником Лайт". Если в результате вакцинации "Лайтом" вы получили 350-400, то можно провакцинироваться вторым компонентом "Спутника". Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19», — цитирует ученого газета «Известия».

Говоря о международных единицах, Александр Гинцбург имеет в виду banding antibody units (нейтрализующие единицы антител). Это обозначение недавно ввела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ столкнулась с проблемой разных тестов, которые определяют количество антител в своих единицах. Теперь же каждая фирма, которая выпускает свою систему, обязана ввести систему пересчета на единицы ВОЗ.

«И теперь нужно сравнивать по международным единицам, а не по титрам, как мы с вами когда-то делали, и не по коэффициенту позитивности», — объяснил Александр Гинцбург.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что для вас День народного единства?
В опросе приняло участие 450 человек
08.11.2021, 08:001 Новый сертификат о вакцинации от COVID-19 вводят в России с 8 ноября 08.11.2021, 07:381 Россия может разрешить беспошлинный ввоз мяса 08.11.2021, 07:190 Гинцбург рассказал о достаточном для защиты от «дельта»-штамма уровне антител 08.11.2021, 06:590 Более 52 тысяч псковичей смогли за время пандемии победить COVID-19
07.11.2021, 22:312 Псковские разведчики провели тренировку по освобождению заложников 07.11.2021, 22:142 В Стругах Красных автомобилист сбил пешехода и скрылся с места ДТП 07.11.2021, 21:531 Взрыв обрушил здание кафе в Казахстане 07.11.2021, 21:453 Эффект от новых препаратов против тяжелой формы COVID-19 оценила инфекционист
07.11.2021, 21:261 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе 07.11.2021, 21:074 Подземная река мешает реконструировать перекресток в Великих Луках по графику 07.11.2021, 20:441 Депутат Госдумы предложил способ борьбы с мигрантами-правонарушителями 07.11.2021, 20:221 Врач рассказал, как пользоваться компьютером без вреда для глаз
07.11.2021, 20:011 Сотрудники МЧС провели сегодня рейды во всех районах Псковской области 07.11.2021, 19:400 Россияне перечислили странные покупки, сделанные в «черную пятницу» 07.11.2021, 19:200 Права заключенных в России предложили расширить 07.11.2021, 18:492 Пропавшие в октябре двое мужчин погибли в ДТП в Пустошкинском районе
07.11.2021, 18:434 Псковичам разъяснили, чем лучше повторно привиться от коронавируса 07.11.2021, 18:220 Эксперт назвал идеальные валюты для хранения сбережений 07.11.2021, 18:040 В Великих Луках за кражи осудили подростка 07.11.2021, 17:419 Шойгу объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в российской армии
07.11.2021, 17:350 Умер последний в истории России министр путей сообщения 07.11.2021, 17:1422 Стало известно, как преобразится территория в районе Степановского лужка в Пскове 07.11.2021, 16:422 Парламенты России и Белоруссии подготовят «дорожную карту» интеграции 07.11.2021, 16:210 Великолучанину грозит до 6 лет тюрьмы за оплату покупок чужой картой
07.11.2021, 16:020 Иммунологи рассказали, у кого чаще встречается симптом «ковидных пальцев» 07.11.2021, 15:412 Греф оценил доступность жилья в России 07.11.2021, 15:201 Псковичка стала лучшей на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию 07.11.2021, 15:000 Дождь и северный ветер ожидаются в Псковской области 8 ноября
07.11.2021, 14:4014 Главврач псковской инфекционки дала рекомендации по вакцинации беременных 07.11.2021, 14:181 Псковичей предупредили о риске стать жертвой карманников 07.11.2021, 13:5734 Сын основателя Центра Чумакова выступил за принудительную вакцинацию от COVID-19 07.11.2021, 13:360 Смертельное ДТП произошло на дороге Порхов - Успенье
07.11.2021, 13:240 Два боеприпаса обезвредили в Невельском районе 07.11.2021, 13:050 Как вернуть обоняние и остановить выпадение волос после COVID-19, рассказали псковичам 07.11.2021, 12:447 Пскович украл из магазина 13 пачек сливочного масла 07.11.2021, 12:221 В псковской инфекционке ответили на вопрос о приеме антибиотиков при COVID-19
07.11.2021, 12:030 Пожилую женщину в черно-белом платье ищут полицейские в Великих Луках 07.11.2021, 11:420 В Псковской области за сутки от коронавируса скончались семь человек 07.11.2021, 11:350 Пожар произошел в доме на улице Радужной в Великих Луках 07.11.2021, 11:160 Еще более 1000 псковичей сделали первую прививку от COVID-19
07.11.2021, 10:545 Дерматологи назвали новый симптом коронавируса 07.11.2021, 10:3511 КПРФ поздравила псковичей со 104-й годовщиной Октябрьской революции 07.11.2021, 10:150 Число случаев COVID-19 с начала пандемии в Псковской области превысило 60 тысяч 07.11.2021, 10:0032 Анастасия Повторейко высказалась о детской вакцинации от коронавируса
07.11.2021, 09:390 Росгвардейцы задержали псковича за кражу двух бутылок водки 07.11.2021, 09:210 Спектакль «Цыганы» продолжит «виртуальные гастроли» петербургского театра в Пушкинском заповеднике 07.11.2021, 09:004 В Роспотребнадзоре объяснили отрицательный тест при COVID-19 сроком болезни 06.11.2021, 22:316 Доктор Мясников рассказал о смертельном вреде обезболивающих
06.11.2021, 21:260 Пешехода сбили в Пскове на пересечении улиц Ижорского батальона и Чудской 06.11.2021, 20:590 Поставки дополнительных объемов «Спутника Лайт» в регионы начнутся с 8 ноября 06.11.2021, 20:020 Анонсировано появление платной подписки в Telegram 06.11.2021, 19:232 Экс-участник выборов в Пскове призвал запретить указывать в СМИ национальность преступников
06.11.2021, 19:070 ФК «Луки-Энергия» поднялся на 8-е место в таблице чемпионата России 06.11.2021, 18:048 В Минздраве заявили о скором завершении экспертизы детской вакцины от COVID-19 06.11.2021, 17:310 Победителем видеовикторины от «Михайловского» стала жительница Петербурга 06.11.2021, 17:1930 Псковский губернатор объяснил, почему принято решение не продлевать режим нерабочих дней
06.11.2021, 17:014 Диетолог назвал продукты, которые ускоряют старение организма 06.11.2021, 16:280 Жителя Печорского района разыскивают в Псковской области 06.11.2021, 15:512 Россияне смогут получить бесплатно второе высшее образование в области искусств 06.11.2021, 15:2210 Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей
06.11.2021, 14:560 Аист из гдовского приюта стал героем сюжета на Первом канале 06.11.2021, 14:407 Ремонт улицы Коммунальной в Пскове планируют завершить в ночь на 7 ноября 06.11.2021, 14:330 Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области в воскресенье 06.11.2021, 14:260 Союзное государство России и Белоруссии обретет единую символику
06.11.2021, 14:0319 В России первый регион вводит QR-коды в автобусах 06.11.2021, 13:560 Французская художница презентует свой новый проект в Пскове 06.11.2021, 13:3310 Блогер ПЛН стал лауреатом всероссийской литературной премии 06.11.2021, 13:160 Редким изданием 1900 года пополнилась общедоступная виртуальная библиотека «Михайловского»
06.11.2021, 12:554 Количество жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 940 человек 06.11.2021, 12:392 Стала известна цель визита главы ЦРУ в Москву 06.11.2021, 12:093 Бутылка рома может довести молодого псковича до скамьи подсудимых 06.11.2021, 11:584 В России установлен антирекорд по приросту заболевших COVID-19
06.11.2021, 11:461 Что делать при обнаружении подозрительных предметов, напомнили в псковской полиции 06.11.2021, 11:320 Российский боксер стал чемпионом мира 06.11.2021, 10:580 Демонстрации защитников климата пройдут 6 ноября по всему миру 06.11.2021, 10:290 МЧС напомнило псковичам о мерах пожарной безопасности
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru