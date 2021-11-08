Общество

Гинцбург рассказал о достаточном для защиты от «дельта»-штамма уровне антител

Центр имени Н. Ф. Гамалеи провел исследование совместно с департаментом здравоохранения Москвы, которое позволило определить, каков защитный уровень антител для защиты от коронавируса. Об этом рассказал академик РАН, директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищает от "Дельты" полностью. Если меньше, то нужно вакцинироваться "Спутником Лайт". Если в результате вакцинации "Лайтом" вы получили 350-400, то можно провакцинироваться вторым компонентом "Спутника". Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19», — цитирует ученого газета «Известия».

Говоря о международных единицах, Александр Гинцбург имеет в виду banding antibody units (нейтрализующие единицы антител). Это обозначение недавно ввела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ столкнулась с проблемой разных тестов, которые определяют количество антител в своих единицах. Теперь же каждая фирма, которая выпускает свою систему, обязана ввести систему пересчета на единицы ВОЗ.

«И теперь нужно сравнивать по международным единицам, а не по титрам, как мы с вами когда-то делали, и не по коэффициенту позитивности», — объяснил Александр Гинцбург.