Общество

Руководители псковских шахматных клубов стали участниками «всеобуча»

Руководители псковских районных шахматных клубов стали участниками «шахматного всеобуча». Второй этап курсов повышения квалификации для педагогов состоялся в Опочке с соблюдением установленных региональными властями требований и ограничений в связи с распространением COVID-19. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат.

Трехдневное обучение прошли 14 педагогов из районных организаций общего, начального и дошкольного, а также дополнительного образования, где проводятся уроки шахмат. Кроме того, участие в переобучении приняли работники регионального центра шахматного образования и спорта, созданного в 2020 году по решению губернатора области Михаила Ведерникова.

Учебные мероприятия, а также итоговое тестирование организовали под руководством директора гимназии имени А. Д. Петрова города Опочки, педагога высшей квалификационной категории Юрия Богашева. Лекции и практические занятия прошли на территории Всероссийского ресурсного центра шахматного образования, который работает при гимназии. Их проводили ведущие специалисты областной федерации шахмат и ПОИПКРО: главный тренер сборных команд области по шахматам, педагог высшей квалификационной категории, кандидат в мастера спорта России по шахматам Александр Шпак и президент ФШПО, кандидат юридических наук, международный арбитр Дмитрий Шахов, а также заведующий учебным отделом ПОИПКРО Павел Гриневич.

Финансирование курсов повышения квалификации учителей «шахматного всеобуча» в Псковской области, включая расходы на питание и проживание, осуществляется за счет Фонда президентских грантов, победу в котором одержала областная спортивная федерация шахмат.

За время курсов повышения квалификации слушатели познакомились с организационно-правовыми и психолого-педагогическими основами преподавания шахмат в общеобразовательной школе и детских садах, организациях дополнительного образования, с федеральным государственным стандартом образования нового поколения и методики преподавания шахмат в начальной школе, с использованием информационно-коммуникационных технологий при изучении курса «Шахматы» в современной школе, а также изучили практические приемы организации и проведения массовых школьных соревнований по шахматам. По итогам курсов слушатели получат удостоверения государственного образца о повышения квалификации.

Федерация шахмат приглашает всех учителей, преподающих шахматы в школах и иных образовательных организациях, желающих пройти курсы повышения квалификации, направлять свои заявки в районные и городские органы управления образования для формирования сводного плана на декабрь 2021 год. Заявку можно подать и на электронную почту ФШПО.