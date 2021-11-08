Общество

Размытую дорожку просят отремонтировать на дамбе в Пскове

Размытую водой дорожку в парке на Дамбе в Пскове просит отремонтировать местная жительница. Свое обращение она опубликовала на сайте губернатора области.

«В парке на дамбе пешеходная дорожка в отвратительном состоянии - ее размыло водой. Необходимо привести дорожку в порядок, каждый день там гуляют семьи с детьми, пожилые люди. Дорожка представляет угрозу», - написала автор обращения.

Кроме того, по ее словам, в парке требуется ремонт причала - на нем нет части досок. «Это может привести к несчастному случаю, если какой-нибудь ребенок попадет ногой в дыры. Просьба не затягивать с ремонтом, скоро зима, будет скользко, а значит, еще опаснее для посетителей парка», - отметила женщина.