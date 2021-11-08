Общество

Около 160 нарушений ограничительных мер выявили в Псковской области за неделю

156 нарушений по соблюдению противоэпидемиологических мер выявили в Псковской области за неделю с 1 по 7 ноября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Фото здесь и далее: официальный телеграм-канал Псковской области

Всего за указанный период органы исполнительной власти области и подразделения аппарата администрации региона провели 252 рейдовых мероприятия, из них совместно с полицией – 135. В ходе рейдов выявили 50 нарушений, составили 29 административных протоколов по статье 20.6.1. КоАП РФ (20 – в отношении физических лиц, 2 – в отношении должностных лиц, 7 – в отношении юридических лиц).

Органы местного самоуправления провели 647 рейдов, из них совместно с полицией – 632. Было выявлено 106 нарушений, составлено 98 административных протоколов (93 – в отношении физических лиц, 5 – в отношении должностных лиц).