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Общество

Приставы заставили великолучанина погасить полумиллионный долг по налогам

08.11.2021 14:56|ПсковКомментариев: 0

Судебные приставы побудили великолучанина погасить почти полумиллионную налоговую задолженность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Житель Великих Лук задолжал по налогам и сборам 473 тысячи рублей. Мужчина не спешил гасить свои долги, тогда приставы разъяснили должнику, что по истечении пяти дней для добровольного исполнения требований будет взыскан исполнительский сбор.

Приставы вынесли запрет на регистрационные действия с автомобилем. Кроме того, мужчину предупредили, что в случае неуплаты долга его транспортное средство будет подлежать описи и аресту. После этого он нашел необходимую сумму и погасил долг в полном объеме.

Теги: #налоги #приставы #долги
Источник: Псковская Лента Новостей
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