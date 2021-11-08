Общество

Школьник из Пскова разработал проект по созданию умного магазина

Финалист всероссийского конкурса «Большая перемена», ученик 9-го класса Псковской инженерно-лингвистической гимназии Алексей Яковлев разработал проект по созданию умного магазина. Школьник принимал участие в «Большой перемене» по направлению «Предпринимай!», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Пскова.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

«Умный магазин — это магазин, в котором применяются новые технологии при продаже товара. Вся система полностью автоматизирована. Умные кассы, смарт-тележки, смарт-полки, множество специальных датчиков и камер. Это поможет покупателю сэкономить время, а иногда и нервы», - рассказал финалист.

Алексей Яковлев считает, что в ближайшем будущем умные магазины заменят привычные, поэтому он выбрал именно эту идею.

Для реализации проекта нужны большие инвестиции, добавил финалист. «В будущем планирую достичь этой цели и воплотить ее в жизнь», - поделился школьник.

Кроме того, пскович отметил, что поедет на финал конкурса в «Артек» и очень ждет его. «Этот конкурс дает возможность проявить себя и свои навыки, узнать много нового и полезного, познакомиться с интересными людьми. От всего этого я получаю новые силы и желание добиться успеха. Хочу сказать огромное спасибо организаторам, они помогают ребятам раскрыть и показать свои таланты. Ну, а себе пожелаю удачи на финале!» - заключил он.

Напомним, в финал конкурса «Большая перемена» вышли 8 учащихся из шести псковских школ: Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Многопрофильного правового лицея №8, Гуманитарного лицея, Лицея «Развитие», Погранично-таможенно-правового лицея и школы №2.