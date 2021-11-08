Общество

Скончался почетный гражданин Псковского района Зиновий Ольман

На 90-м году жизни скончался заслуженный врач, почетный гражданин Псковского района Зиновий Ольман. Он умер 6 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации района.

Фото: пресс-служба администрации Псковского района

Зиновий Ольман родился 16 декабря 1931 года в городе Горький. Окончил Горьковский государственный медицинский институт и в 1955 году занял должность заведующего Псковским райздравотделением. В 1956 году он стал главным врачом района. С 1998 по 2002 год работал заведующим отделом здравоохранения – главным врачом Псковской ЦРБ, с 2002 по 2004 годы – заведующим отделом здравоохранения Псковского района, а затем – заместителем главного врача по обслуживанию сельского населения.

За все время работы в системе здравоохранения Псковского района Зиновий Ольман был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За преобразование Нечерноземья РСФСР», «За заслуги перед отечественным здравоохранением», ему были присвоены звания «Заслуженный врач РСФСР», «Отличник здравоохранения», «Ветеран труда», «Почетный гражданин Псковского района».

⁣Администрация и Собрание депутатов Псковского района выразили соболезнования родным и близким Зиновия Ольмана.