Общество

Два светодиодных фонтана появятся в Великих Луках к Новому году

Новогодние фонтаны и арки украсят Великие Луки к празднику. Такая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Фото: pixabay.com

Проект контракта предусматривает поставку двух новогодних украшений «Фонтан "Струи" с эффектом бегущей капли» и семи светящихся арок «Кольцо». Также ожидается поступление 304 светодиодных световых занавесов.

Фонтан «Струи» с эффектом бегущей капли

Арка «Кольцо»

Световой занавес

На новогодние фонтаны предусмотрено 1 млн 73 тысячи 700 рублей, на светящиеся арки - 2 млн 907 тысяч 100 рублей, на световые занавесы - 6 млн 19 тысяч 200 рублей. Всего – 10 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Великих Лук.

Аукцион по определению поставщика проведут в электронной форме 18 ноября. Товар необходимо поставить в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта.

Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявлял о том, что выделил на украшение Пскова и Великих Лук к новогодним праздникам по 10 млн рублей.