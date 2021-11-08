Два светодиодных фонтана появятся в Великих Луках к Новому году

Новогодние фонтаны и арки украсят Великие Луки к празднику. Такая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.
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Проект контракта предусматривает поставку двух новогодних украшений «Фонтан "Струи" с эффектом бегущей капли» и семи светящихся арок «Кольцо». Также ожидается поступление 304 светодиодных световых занавесов.
Фонтан «Струи» с эффектом бегущей капли
Арка «Кольцо»
Световой занавес
На новогодние фонтаны предусмотрено 1 млн 73 тысячи 700 рублей, на светящиеся арки - 2 млн 907 тысяч 100 рублей, на световые занавесы - 6 млн 19 тысяч 200 рублей. Всего – 10 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Великих Лук.
Аукцион по определению поставщика проведут в электронной форме 18 ноября. Товар необходимо поставить в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта.
Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявлял о том, что выделил на украшение Пскова и Великих Лук к новогодним праздникам по 10 млн рублей.