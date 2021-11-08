Общество

Часть сотрудников «Псковских тепловых сетей» отстранили от работы из-за отсутствия прививки от COVID-19

Часть сотрудников муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» отстранили от работы из-за не прохождения вакцинации от коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: ПТС

«Часть сотрудников нашего предприятия с сегодняшнего дня и до неопределенного времени отстранены от работы. Чтобы вы понимали, речь идет о тех сотрудниках, которые не имеют прививки от COVID-19. Все это вынужденная мера. Как вам известно, существует документ, который регламентирует процентное соотношение привитых и непривитых сотрудников. Наше предприятие, по роду своей деятельности, относится к организациям, которые должны продолжать свою деятельность в любых условиях, а учитывая то, что творится сейчас за окном, спрос с нас особый. Мы не имеем морального права рисковать жизнями и здоровьем наших сотрудников и их семей», - отметили на предприятии.

Там также подчеркнули, что данная мера является беспрецедентной, но «в свете последних событий иного выбора нет».

«Есть случаи, когда мы теряли коллег. Данные события оставили неизгладимый след в нашей душе, а в семьях непередаваемую боль от утраты. Мы сталкивались с тем, что к котлам вставали начальники участков и их замы. Все это страшно, по-настоящему страшно, и сейчас есть только один выход – это вакцинация», - резюмировали в ПТС.