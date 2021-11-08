В Псковской области не прогнозируют появление снежного покрова до середины ноября

Синоптики не прогнозируют установление снежного покрова на территории Псковской области до середины ноября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
По ее словам, до 20 ноября в Псковской области установится сырая погода, ожидаются дождь и мокрый снег. «Тот самый сухой снег, который должен улечься и образовать снежный покров, пока, к сожалению, не просматривается», - отметила синоптик.
Она также добавила, что в ближайшие дни на дорогах региона образуется гололедица, что представляет опасность для автолюбителей. Пешеходам Псковской области Тала Нещадимова рекомендовала носить светоотражатели, поскольку погодные условия на данный момент создают плохую видимость.