Общество

Минпросвещения предлагает приравнять нападения на школы к терроризму

Минпросвещения России высказывается за то, чтобы приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям. Об этом на круглом столе «Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики» в Совете Федерации заявила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства Лариса Фальковская.

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«Я бы хотела попросить Совет Федерации рассмотреть в качестве законодательной инициативы: приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям. На мой взгляд, это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики к данному факту», - приводит ее слова ТАСС.