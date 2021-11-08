Общество

В Зеленый день в Сбер Еаптеке будут действовать скидки на все товары

Сбер Еаптека, одна из крупнейших онлайн-аптек России, примет участие в Зеленом дне от Сбера — праздник скидок по случаю дня рождения СберБанка, который пройдет 11 и 12 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

В этом году Зеленый день приурочен к круглой дате: 180-летию со дня основания. Его клиентами за это время стали миллионы граждан России. В этот день их ждет масса специальных предложений и акций, получить которые можно не выходя из дома.

11 и 12 ноября в Сбер Еаптеке будут действовать скидки до 1000 рублей для новых и постоянных покупателей, оформивших онлайн-заказ.

При покупке на сумму от 2000 рублей новые покупатели получат скидку 500 рублей, при покупке на сумму от 5000 рублей скидка составит 1000 рублей. Чтобы получить скидку, нужно добавить товары в корзину и ввести промокод. Скидки распространяются на все товары на сайте eapteka.ru и в мобильном приложении Сбер Еаптека, не суммируются с другими акциями и предоставляются тем, кто оформляет в Сбер Еаптеке свой первый заказ.

Все клиенты Сбер Еаптеки, подтвердившие свою почту 11 и 12 ноября, получат промокод на скидку 100 рублей, действующий на все онлайн-заказы от 1000 рублей. Воспользоваться промокодом можно с 11 по 13 ноября. А 11 ноября к заказам на доставку будет добавлен подарок. Количество подарков ограничено.

Также Сбер Еаптека приготовила для покупателей подборки товаров по выгодным ценам на разные случаи жизни: «Для прогулки в холодный день», «Для поддержки иммунитета» «Для любимых животных» и многое другое.

«Сбер Еаптека участвует в Зеленом дне второй раз, и мы рады снова сделать выгодные предложения клиентам: и новым, и постоянным. Те, кто оформляет онлайн-заказ впервые, смогут оценить ассортимент и качество сервиса Сбер Еаптеки и получат скидку при покупке от 2000 рублей. Для всех клиентов к Зеленому дню мы подготовили подарки, а также наборы, которые можно приобрести для себя или друзей и близких на грядущие праздники», - рассказал основатель и генеральный директор Сбер Еаптеки Антон Буздалин.

Информацию о скидках и акциях можно будет узнать 11 и 12 ноября на сайте www.sber.ru/greenday. Свои предложения подготовили сервисы и компании экосистемы: Okko, СберМаркет, СберМегаМаркет, SberDevices, СберСтрахование, СберИнвестиции. Ключевые банковские предложения будут объявлены 10 ноября. Специальные предложения будут распространяться на вклады, потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, а также другие продукты банка.