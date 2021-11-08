Общество

СберЗдоровье предоставит бесплатные консультации с врачами в рамках Зеленого дня

Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье присоединится к масштабной акции – Зеленый день – праздник скидок по случаю дня рождения СберБанка. В этом году он приурочен к круглой дате — 180-летию со дня основания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

СберЗдоровье подготовил выгодные предложения для клиентов – 11 и 12 ноября можно получить бесплатный месяц безлимитных онлайн-консультаций с дежурными терапевтами и педиатрами, а также врачами 12 узких специальностей. Для этого необходимо с 11 ноября зарегистрироваться по ссылке, далее скачать приложение СберЗдоровье, авторизоваться, загрузить анализы в медицинскую карту и получить возможность консультироваться безлимитно с врачами сервиса.

Кроме того, при возникновении любых вопросов, связанных со здоровьем, у клиентов будет возможность обращаться за помощью к медицинскому советнику. После месяца бесплатного использования клиенты смогут получить доступ к предложению на год со скидкой 50% — вместо 3500 стоимость составит 1750 рублей.

Для корпоративных клиентов с 11 по 17 ноября пройдет «Зеленая неделя», во время которой представители малого бизнеса могут приобрести телемедицину для сотрудников со скидкой 50% — стоимость годового пакета на консультации с врачами 14 направлений составит всего 1800 рублей вместо 3600 на одного сотрудника. Предложение будет действовать с 11 ноября, ежедневно для первых 180 компаний при покупке от 5 промокодов.

«Популярность телемедицины растет с каждым месяцем. Помимо удобства, доступности и безопасности онлайн-консультации постепенно меняют отношение людей к заботе о здоровье. Благодаря возможности получить помощь специалиста в любой удобный момент, телемедицина формирует привычку консультироваться с врачом при первых же признаках недомогания, что повышает уровень осознанности людей по отношению к своему здоровью, что особенно актуально в текущей эпидемиологической обстановке. Также телемедицину чаще стали выбирать и компании — многие работодатели ощутили на себе важность заботы о здоровье своих сотрудников и готовы инвестировать в это», - рассказал генеральный директор медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Анатолий Зингер.

Информацию о скидках и акциях можно будет узнать 11 и 12 ноября на сайте www.sber.ru/greenday. Свои предложения подготовили сервисы и компании экосистемы: Okko, СберМаркет, СберМегаМаркет, SberDevices, СберСтрахование, СберИнвестиции. Ключевые банковские предложения будут объявлены 10 ноября. Специальные предложения будут распространяться на вклады, потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, а также другие продукты банка.