Общество

Ремонт фельдшерско-акушерского пункта продолжается в деревне Тямша

Продолжается ремонт фельдшерско-акушерского пункта в деревне Тямша. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

ФАП обслуживает около 4000 жителей Тямшанской волости. Это сопоставимо с количеством жителей в некоторых районных центрах региона. В условиях большой нагрузки на районную поликлинику очень важна возможность оказания медицинской помощи в современных условиях в крупном населенном пункте, подчеркнули в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

Средства на ремонт выделил завод «Титан-Полимер» в рамках социального партнерства с органами местного самоуправления Псковского района.

«Программа социального партнерства предусматривает ресурсную поддержку социальных объектов. В прошлом году совместно с администрацией Псковского района мы определили, что есть два объекта, которым мы должны помочь в первую очередь, — это Дом культуры и ФАП в деревне Тямша. Якорный резидент должен быть якорным во всем. Ведь крупное предприятие — это не только рабочие места, налоги. Это еще и надежный социальный партнер для региона», — рассказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

В рамках ремонта уже удалось расширить площадь ФАПа. В дальнейшем здесь оборудуют отдельные входы для взрослого и детского отделений, проведут косметический ремонт. В обновленном фельдшерско-акушерском пункте появятся две отдельных процедурных и комната отдыха для персонала. Кроме того, организуют три санузла – детский, взрослый и для маломобильных граждан.

В помещениях, где необходимо, уже провели перепланировку и расширили дверные проемы. В настоящее время рабочие выравнивают полы, облицовывают стены плиткой, ведут монтаж электрики и планируют пожарную сигнализацию. Работы выполняются в соответствии графиком, и до конца этого года объект планируют сдать.

«Очень скоро жители Тямшанской волости будут получать медицинские услуги по месту жительства в комфортных условиях в просторном и обновленном фельдшерско-акушерском пункте», - подчеркнули в пресс-службе завода.

Отметим, что завод «Титан-Полимер» в рамках реализации программ корпоративной социальной деятельности активно помогает социальным учреждениям Псковского района, в частности - детскому саду «Петушок» в Тямше и Тямшанской гимназии.