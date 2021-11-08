Общество

В противотуберкулезном диспансере в Пскове отремонтируют помещения первого этажа

В противотуберкулезный диспансере в Пскове (улица Красноармейская, 16) отремонтируют помещения первого этажа. Такая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации предстоит обновить приемный покой, регистратуру, приемный покой, кабинет приема врача, кабинеты хирурга, физиолога, а также коридор, туалет и кладовую. Ремонтные работы будут производиться по рабочим дням с 8.00 до 17.00.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 421 тысяча 723 рубля. Работы профинансируют за счет областного бюджета.

Аукцион по определению подрядной организации пройдет 17 октября. Ремонт необходимо произвести в течение 20 дней после заключения контракта.