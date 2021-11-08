Общество

О прошлом и настоящем полиции Пскова расскажут в Общественном пресс-центре ПЛН

Пресс-конференция, посвященная наступающему Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, состоится в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей завтра, 9 ноября.

История этого праздника берет свое начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией», что в переводе с греческого означает «управление государством». 10 ноября 1917 года, сразу после Октябрьской революции, была создана рабочая милиция. День милиции начали отмечать с 1962-го, а на официальном уровне - с 1980 года. После переименования милиции в полицию в 2011 году профессиональный праздник был переименован в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Как эта дата будет отмечаться в Пскове с учетом непростой ситуации по коронавирусу? Чем сегодня живет УМВД России по городу Пскову? Насколько изменилась жизнь его сотрудников и подходы к работе по сравнению с периодом, когда полиция называлась милицией? Мечтает ли современная молодежь работать в полиции? Как коронавирус влияет на преступность в Пскове?

На эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции:

Сурин Сергей Александрович - начальник УМВД России по городу Пскову, полковник полиции

Малышев Джемал Васильевич - председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области, ветеран органов внутренних дел, полковник милиции в отставке

Начало пресс-конференции в 15.00. Из пресс-центра ПЛН будет вестись видеотрансляция. Свои вопросы участникам можно задать по электронной почте: 777@pln-pskov.ru.