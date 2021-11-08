Общество

Большинство респондентов ПЛН предпочли отмечать годовщину Октябрьской революции вместо 4 ноября

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (53,28%) отмечали не День народного единства, а 104-ю годовщину Великой Октябрьской революции. Это следует из опроса, в котором приняли участие 503 человека.

Более 25% респондентов признались, что День народного единства для них - это просто лишний выходной, а 17,30% опрошенных читателей указали на то, что это «очередной ничем не примечательный день».

Почти 4% респондентов ответили, что День народного единства – это настоящий национальный праздник, а менее 1% опрошенных сообщили, что всегда участвуют в патриотических акциях.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Повлияет ли на ситуацию предписание Росздравнадзора сообщать об антипрививочниках в прокуратуру?».