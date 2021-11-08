Общество

Число умерших в 2,5 раза превысило количество родившихся в Псковской области за 2021 год

Число умерших в 2,5 раза превысило количество родившихся в Псковской области за январь-сентябрь 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

По оперативным данным, в январе-сентябре 2021 года родилось 3802 человека, умерло 9554 человека. Так, в городах и поселках городского типа этот показатель составил 2,3, на селе – 3,2 раза.

Общий коэффициент рождаемости увеличился на 1,2% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года и составил 8,2 человека на каждую тысячу населения. Общий коэффициент смертности по области увеличился на 16,9% и составил 20,7 умерших на каждую тысячу населения.

Кроме того, индекс промышленного производства в январе-сентябре 2021 года относительно января-сентября 2020 года составил 104,4%. Добыча полезных ископаемых возросла на 10,7%, производство продукции обрабатывающих производств – на 1,8%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – на 24,1%, а водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – на 23,4%.

Из основных видов продукции обрабатывающих производств в январе-сентябре 2021 года по сравнению с январем-сентябрем 2020 года больше других увеличились:

ремонт и монтаж машин и оборудования – на 39,0%,

производство кожи и изделий из кожи – на 30,2%,

производство химических веществ и химических продуктов – на 29,7%,

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 26,2%.

При этом, в наибольшей степени сократились:

производство резиновых и пластмассовых изделий – на 14,2%,

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели – на 9,4%.

Отметим, на 1 октября 2021 года валовые сборы зерна (в первоначально-оприходованном весе) в хозяйствах всех категорий составили 146,8 тысяч тонн, картофеля – 92,3 тысяч тонн, овощей – 18,4 тысяч тонн. Так, по сравнению с аналогичной датой предыдущего года, зерна намолотили на 8,5% меньше, картофеля удалось накопать на 3% меньше, а овощей собрать меньше на 11,2%.

На конец сентября этого года по сравнению с концом сентября 2020 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей сократилось на 7,1%, коров – на 6,3%, овец и коз – на 2,5%, птицы – на 3,8%. Ппоголовье свиней увеличилось на 7%.

В январе-сентябре 2021 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено 263,6 тысяч тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 154,5 тысяч тонн молока, 66,3 миллионов штук яиц. По сравнению с январем-сентябрем 2020 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 2%, молока – на 1,7%, яиц – на 2%.

В сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) в январе-сентябре 2021 года надои молока на одну корову составили 4747 килограммов против 4873 килограммов в январе-сентябре прошлого года.

Объем строительных работ в январе-сентябре 2021 года составил 12996 миллионов рублей, или 64,4% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года. В январе-сентябре 2021 года в регионе построили 2869 квартир в многоквартирных домах и жилых домах.

Добавим, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Псковской области за январь-август 2021 года, по оценке, составила 33545 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 8%. В реальном выражении с учетом индекса потребительских цен заработная плата увеличилась на 2,3%.

Наиболее высокий размер оплаты труда (по оценке) сложился в организациях видов экономической деятельности «Деятельность финансовая и страховая» (54573 рубля) и «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (43363 рубля).

При этом, среднемесячная начисленная заработная плата работников образования по Псковской области за январь-август 2021 года составила 27871 рубль, что на 16,9% меньше, чем среднемесячная заработная плата в целом по области.