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Общество

Переболевшие коронавирусом дети старше 15 лет получат QR-код на госуслугах – облздрав

08.11.2021 17:20|ПсковКомментариев: 1

Переболевшие коронавирусом подростки старше 15 лет получат QR-код на портале «Госуслуги». Об этом сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, отвечая на обращение на сайте губернатора.

«Как быть детям-подросткам, у которых нет возможности получить QR-код?» - поинтересовалась женщина.

«Для несовершеннолетних старше 15 лет в личном кабинете портала Госуслуги формируется после перенесенного заболевания COVID 19 сертификат переболевшего с QR-кодом», - ответила Марина Гаращенко.

Теги: #коронавирус #QR-код
Источник: Псковская Лента Новостей
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