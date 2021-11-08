Общество

Переболевшие коронавирусом дети старше 15 лет получат QR-код на госуслугах – облздрав

Переболевшие коронавирусом подростки старше 15 лет получат QR-код на портале «Госуслуги». Об этом сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, отвечая на обращение на сайте губернатора.

«Как быть детям-подросткам, у которых нет возможности получить QR-код?» - поинтересовалась женщина.

«Для несовершеннолетних старше 15 лет в личном кабинете портала Госуслуги формируется после перенесенного заболевания COVID 19 сертификат переболевшего с QR-кодом», - ответила Марина Гаращенко.