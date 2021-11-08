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Общество

Три района с наиболее сложной эпидобстановкой назвал Александр Нестерук

08.11.2021 18:23|ПсковКомментариев: 3

Среди муниципалитетов Псковской области самая сложная эпидемиологическая ситуация складывается в Гдовском, Новосокольническом и Дедовичском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 8 ноября, провел рабочее совещание, участие в котором приняли руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук, председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко и руководитель правового управления региональной администрации Наталья Волкова.

Основными темами для обсуждения стали текущая эпидемиологическая обстановка и действие ограничительных мер в регионе. Открывая совещание, Михаил Ведерников подчеркнул, что накануне в Псковской области завершился период нерабочих дней. По словам губернатора, для некоторых категорий граждан он длился две недели, в частности, для школьников и студентов.

«Мы приняли решение, что школьники возобновят очное обучение, так как с эпидемиологической точки зрения держать их третью неделю дома бессмысленно», — заметил глава региона.

Александр Нестерук во время своего доклада отметил, что прирост заболеваемости за прошедшую неделю составил чуть более 1%, что позволяет осторожно говорить о стабилизации ситуации. Но динамика может вырасти из-за возобновления социальных контактов.

«Высокого роста заболеваемости мы не прогнозируем», — заметил главный санитарный врач региона. 

На совещании Михаил Ведерникову доложили о результатах проведения рейдов по контролю над соблюдением противовирусных ограничений в нерабочие дни. Органы исполнительной власти и муниципального самоуправления провели около 900 контрольных мероприятий, выявили порядка 160 нарушений, составили около 130 административных протоколов.

Сотрудники Роспотребнадзора, по словам Александра Нестерука, посетили 142 объекта, где обнаружили порядка 30 нарушений санитарных требований. Они зафиксированы, в том числе, на объектах общепита и в гостиничных комплексах.

О работе системы здравоохранения доложила Марина Гаращенко. Она отметила, что нагрузка на госпитальный фонд и амбулаторное звено не снижается. Для увеличения охвата населения увеличили количество ковид-бригад. Ранее в регионе работала комиссия Росздравнадзора и министерства здравоохранения РФ, которая проверяла организацию работы системы здравоохранения в вопросе противодействия COVID-19. Федеральные специалисты подготовят выводы о проверке в ближайшие дни.

В свою очередь глава региона обратил особое внимание на большое количество обращений граждан, в том числе в социальных сетях, на долгое ожидание врачей амбулаторными пациентами, а также на ожидание результатов ПЦР-тестов. Губернатор поручил еще раз внимательно проанализировать ситуацию, чтобы понять, где  произошел сбой, чтобы не допускать таких ситуаций в будущем.

«Если люди вовремя не получают результаты теста, потом сами начинают ходить по поликлиникам — ничего в этом хорошего нет», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В завершение глава региона обсудил со специалистами действующие ограничительные меры. Александр Нестерук отметил, что они в настоящее время достаточны. Наталья Волкова подчеркнула, что ряд изменений в антикоронавирусный указ губернатора внесли для приведения его в соответствие с перечнем поручений президента РФ.

«В конце недели еще раз проанализируем результаты работы и примем решения о корректировке ограничительных мер», — заметил Михаил Ведерников.

Теги: #Псковская область #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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