Общество

Псковские старшеклассники отправились в Крым на финал «Большой перемены»

Команда школьников Псковской области 9–11 классов принимает участие в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходит в Международном детском центре «Артек». Специализированная смена стартовала в понедельник, 8 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Псковскую область в финальных испытаниях представляют 12 школьников. Это учащиеся школ, гимназий и лицеев Пскова, Великих Лук, Невельского, Пыталовского и Локнянского районов. Некоторые из псковских школьников в прошлом году уже принимали участие в итоговом этапе этого конкурса.

Ребята, объединившись в команды, будут решать кейсовые задания по четырем направлениям: «Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество». Они также разработают проекты, которые направлены на улучшение разных сфер жизни. Первые творческие задачи ждут ребят уже завтра. Старшеклассники смогут побывать и на различных мастер-классах под руководством известных российских ученых, журналистов, артистов и художников.

Позже, с 6 по 26 ноября, в Нижнем Новгороде пройдет финал конкурса «Большая перемена». Его участниками станут обучающиеся учреждений среднего профессионального образования. В составе региональной команды выступит 11 человек. Это направление на конкурсе реализуется впервые.

По решению губернатора Псковской области участники региональной команды получат поддержку в подготовке и организации поездки. Деньги на это выделят из резервного фонда администрации региона.

Отметим, что первый конкурс «Большая перемена» прошел в 2020 году. В нем приняли участие свыше двух тысяч обучающихся школ города Пскова. По итогам конкурса один миллион рублей выиграли Варвара Маслова из Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Анастасия Ахметова из Великолукского лицея № 11, а также ученицаГимназии имени С. В. Ковалевской Анастасия Болдова. По 200 тысяч рублей получили Анна Мизгирева (Псковский педагогический комплекс) и Софья Петрова из школы № 2.