Общество

Чем отличались переписчики XIX века, рассказали псковские архивисты

Чем отличались переписчики XIX века и какую экипировку носили, рассказали сотрудники Государственного архива Псковской области в социальной сети.

Синяя куртка, синий шарф, сумка с логотипом переписи — все это элементы экипировки переписчиков в 2021 году. Сделано это не случайно — человека, который приходит в наши дома, необходимо отличать от других визитеров. К тому же, это усложняет жизнь мошенникам, которые готовы под любым предлогом постучаться в чужие двери.

Всеобщая перепись населения также проводилась в 1897 году. Для ее организации специально создали Главную переписную комиссию. Она постановила снабдить переписчиков не только свидетельствами, удостоверяющими их личность, но и специальными наружными нагрудными металлическими знаками.

Образец этого отличительного элемента утвердил министр внутренних дел. Знак имел вытянутую овальную форму, в его центре помещался герб Российской империи, а вокруг шла надпись: «Счетчик всеобщей переписи 1897».

Напомним, в этом году Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября.