Общество

Как помочь пациентам восстановиться после реанимации, обсудили псковские медики

Псковские и великолукские медики приняли участие в научно-практическом семинаре, посвященном восстановлению пациентов после пребывания в реанимации. Семинар состоялся сегодня, 8 ноября, в Псковской областной инфекционной больнице. Об этом сотрудники больницы сообщили в Instagram.

С докладом о реабилитационном методе лечения выступила инструктор ЛФК (лечебной физической культуре) филиала «Великолукский» Виктория Иванова. Она разобрала применение специальных упражнений и постановку правильного дыхания. Также врачи рассмотрели индивидуальные реабилитационные мероприятия для пациентов, которые проходят лечение в условиях отделения реанимации и утрачивают многие функции жизнедеятельности.

Лечебная физкультура является необходимой составляющей всех разделов современной практической медицины. В настоящее время проблема коронавирусной инфекции стоит очень остро. Болезнь влечет за собой тяжелые повреждения легочной ткани с длительным периодом реабилитации, также с тяжелым постковидным синдромом (эмфизема легких, пневмоторакс, полинейропатия с мышечной слабостью и астения), отметили медики.

«Пациентам просто необходимы восстановительные мероприятия, которые включают в себя обязательную дыхательную гимнастику, а также ее сочетание с физическими упражнениями и механотерапитей, направленные на восстановление легочной ткани. Реабилитация необходима всем переболевшим коронавирусной инфекцией, особенно тем, у кого заболевание протекало в средней и тяжелой форме. Программу по восстановлению необходимо соблюдать до 2-3 месяцев, в некоторых случаях до года», - пояснили сотрудники больницы.

Специалисты Псковской областной инфекционной больницы ежедневно повышают уровень накопленных знаний, чтобы через применение их на практике максимально совершенствовать качество оказываемой медицинской и реабилитационной помощи, а также улучшать материально-техническую базу на благо здоровья пациентов, подчеркнули сотрудники больницы.