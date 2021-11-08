Общество

Более 1500 жителей Псковской области привились от коронавируса за сутки

1530 жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

Всего за время прививочной кампании оба компонента вакцины получили 203 403 человека.

Кроме того, первую аппликацию вакцины получили 1366 жителей региона. Общее количество поставивших первую прививку составило 217 934 человека.

Ревакцинацию за прошедший день прошли 395 псковичей. Всего повторно привились 14 826 жителей Псковской области.

Таким образом, медики Псковской области использовали 82,9% вакцины, поступившей в регион.

«Привито 54% от плана. Но нам всем еще многое предстоит сделать, чтобы защитить область от COVID-19», - резюмировал псковский губернатор.