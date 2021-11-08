Общество

Пятая профильная смена проекта «Поверь в себя» открылась в Островском районе

Пятая детская профильная смена проекта «Поверь в себя» открылась в Островском районе. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Instagram.

Во время профильной смены 60 подростков из 10 муниципальных образований Псковской области будут участвовать в командных и индивидуальных соревнованиях, мастер-классах, психологических тренингах, военно-патриотических и творческих мероприятиях.

«Поверь в себя – это проект регионального управления МВД, который уже несколько лет реализуется при поддержке администрации региона. Это очень важное мероприятие, за идею и реализацию которой хочу искренне поблагодарить начальника УМВД Алексея Овсянникова, а также волонтеров-наставников из числа курсантов Псковского филиала академии права и управления ФСИН России, студентов ПсковГУ и бригады спецназначения», - подчеркнул глава региона.

В заключение Михаил Ведерников пожелал участникам смены интересной и плодотворной работы.