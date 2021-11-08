Общество

Определены победители Кубка Псковской области по программированию

Финальный этап Кубка Псковской области по программированию среди школьников состоялся на базе центра цифрового образования детей «IT-КУБ» 8 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, всего в финале олимпиады приняли участие 10 команд образовательных учреждений Пскова и Великих Лук.

На протяжении пяти часов школьники соревновались в мастерстве решения математических, логических и алгоритмических задач, требующих реализации на языке программирования. Лучшими оказались юные программисты команды «Гошановцы» (Псковский технический лицей). А великолукские команды «Бебрики» и «Они пытались быть программистами» расположились на втором и третьем местах соответственно.

По итогам соревнований две команды, занявшие первое и второе места, представят Псковскую область на Всероссийской командной олимпиаде по программированию.

Кубок Псковской области по программированию среди школьников проводится ежегодно с 2015 года. Он направлен на популяризацию программирования как инструмента универсальных учебных действий современного учащегося и привлечения общественного внимания к олимпиадному движению по информатике.

Организаторами областной олимпиады выступили комитет по образованию Псковской области, Региональный центр информационных технологий, региональный Центр оценки качества образования и Псковский областной институт повышения квалификации работников образования.