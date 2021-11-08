Общество

Жители СЗФО назвали основные причины для увольнения с работы

Основные причины для увольнения с работы жителей Северо-Западного федерального округа удалось составить после опроса, который провела служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Каждый второй соискатель (51% опрошенных), живущий в СЗФО, менял место работы из-за слишком низкой заработной платы. 19% пошли на увольнение из-за скучных задач, еще 19% покидали компанию из-за слишком больших объемов работы, которые на них возлагало руководство. 9% спешно меняли работу из-за того, что добираться до места работы было слишком далеко. Почти треть (26%) уходили из компании, потому что с начальством сложились плохие отношения с начальством – это самый высокий показатель по стране.

14% были вынуждены уйти с последней работы из-за постоянных нарушений Трудового кодекса РФ, которые практиковались в компании по отношению к работникам – это вновь самый высокий показатель по России. Еще 9% опрошенных в СЗФО отказались от работы, потому что компании не предоставили им возможности работать удаленно во время пандемии.

9% опрошенных в СЗФО покидали компанию из-за распрей внутри коллектива, 7% попали под сокращение, а 2% просто переманили в другую компанию.

«Из-за скучных задач чаще других увольняются ИТ-специалисты, из-за низкой зарплаты – представители транспортной сферы (кстати, они же чаще жалуются на нарушения ТК РФ), также из-за низкой оплаты чаще других увольняются юристы и маркетологи. О сокращениях и увольнениях чаще всех рассказывают бухгалтеры и производственники, а переманивают в другие компании обычно строителей и представителей из сферы науки, и образования», - отметила руководитель службы маркетинга hh.ru СЗФО Екатерина Соловьева.

Более 10 лет на одном месте по итогам опроса работают лишь 9% жителей СЗФО, от 3 до 7 лет – 30% респондентов, 1–2 года в среднем работают 12% опрошенных, а меньше года – каждый пятый в СЗФО (19%). В разрезе профессий «долгожителями» по числу лет в одном компании являются работники сферы образования (24% из числа опрошенных работают уже более 10 лет на одном месте), а также бухгалтера, производственники, юристы и работники транспортной сферы. Меньше года не задерживаются на одном месте работники сферы искусства, масс-медиа, маркетологи, ИТ-специалисты и представители сферы продаж, добавили в пресс-службе компании.