Общество

В Госдуме назвали основания для приостановки выплаты пенсий

Условия, при которых Пенсионный фонд может временно прекратить выплачивать пенсии, являются достаточными, и без них обойтись нельзя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова депутата Государственной думы, члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб.

Депутат отметила, что чаще всего россиянам приостанавливают выплаты пенсий из-за проблем со справками об обучении или потере кормильца. Светлана Бессараб указала на то, что трудности в процессе назначения пенсии возникают из-за того, что иностранные образовательные организации не приняли единую форму документов об обучении. В таком случае ПФР каждый раз запрашивает информацию в учебном учреждении и только после этого восстанавливает право на получение пенсии.

«Когда препятствие для получения пенсии устранено, выплаты возобновляются в самые кратчайшие сроки», — объяснила парламентарий.

Итак, в России выплата пенсии приостанавливается, если гражданин:

не получает выплаты в течение полугода;

не является на комиссию по подтверждению инвалидности для переосвидетельствования;

достигает возраста 18 лет и не обучается по очной форме либо не предоставляет справку об обучении за рубежом (речь идет о пенсии по потере кормильца);

не продлевает вид на жительство;

переезжает за границу и не подает заявление о выезде.

Напомним, выплаты возобновляются с 1-го числа месяца, следующего за тем, когда гражданин подал заявление и предоставил доказательства устранения несоответствий критериям получателя пенсии. Пенсионерам выплачивают деньги, которые они должны были получить за все время приостановки выплат.